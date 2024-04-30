ستولتنبرغ: حلف "الناتو" عانى من عدة إخفاقات في دعم أوكرانيا

اعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بأن "الحلف عانى من عدة إخفاقات في دعم أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه "يجب أن يعيد النظر في آليات تقديمه المساعدة إلى كييف".
ونقلت وكالة "رويترز" عن الأمين العام للحلف قوله: "نحن بحاجة إلى إطار مؤسسي أقوى لتنفيذ دعمنا (لأوكرانيا) بغية ضمان القدرة على التنبؤ وزيادة المساءلة وتقاسم الأعباء على قدم المساواة".
ولفت ستولتنبرغ إلى أن "أحد أكبر الإخفاقات التأخير الطويل في موافقة الكونغرس الأميركي على حزمة مساعدات جديدة، وكذلك حقيقة أن أعضاء الناتو الأوروبيين زودوا أوكرانيا بقذائف مدفعية أقل بكثير مما وعدوا به".
واعتبر أن طهذه المشاكل هي السبب الرئيسي للإخفاقات الحالية للقوات المسلحة الأوكرانية وتقدم الجيش الروسي".
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