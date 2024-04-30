وزير الدفاع الاميركي: نعارض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح دون خطة واضحة تؤمن سلامة المدنيين

اكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اننا "قلقون من عدم وجود خطط لحماية المدنيين في رفح"، لافتا الى انني "أشك في أن الإسرائيليين سيكونون قادرين على نقل كل المدنيين في رفح".
وشدد على اننا "نعارض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح دون خطة واضحة تؤمن سلامة المدنيين"، مشيرا الى ان "في حال نفذ ئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اقتحام رفح دون خطة تحمي المدنيين فسنعارضه وسيحدد الرئيس التبعات".
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