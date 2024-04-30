فرنسا لنتنياهو: الهجوم على رفح فكرة سيئة ولن يحل أي شيء

ياسر رشاد - القاهرة - بعدما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي موقفه من ضرورة اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، من أجل القضاء على حماس، سواء بصفقة أو بدونها، كشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن وزير الخارجية الفرنسي أبلغ بنيامين نتنياهو الثلاثاء أن الهجوم الإسرائيلي على رفح فكرة سيئة ولن يحل أي شيء في حرب إسرائيل على حركة حماس.



كما أضاف المصدر المطلع على النقاش أن الوزير ستيفان سيجورنيه قال لنتنياهو خلال اجتماع في مكتبه بالقدس: "إنها فكرة سيئة أن تفعلوا ذلك. هناك الكثير من الشكوك حول القضايا الإنسانية"، وفق رويترز.

وكان نتنياهو قد أكد في وقت سابق الثلاثاء أن إسرائيل "ستنفذ عمليتها ضد حماس في رفح سواء جرى التوصل لاتفاق بشأن الأسرى أم لم يتم التوصل له".

كما اعتبر أن "فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خياراً مطروحاً"، حسب قوله.

كذلك زعم أن عملية إجلاء المدنيين من المدينة الجنوبية بدأت، تمهيداً لشن هجوم بري، وفقاً لما نقل عنه موقع "واي نت" الإسرائيلي.

وزير الدفاع الأمريكي: نعارض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه يعارض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية دون خطة واضحة تؤمن سلامة المدنيين.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أنه في حال نفذ نتنياهو اقتحام رفح الفلسطينية دون خطة تحمي المدنيين فسنعارضه وسيحدد الرئيس بايدن تبعات ذلك.

ولفت وزير الدفاع الأمريكي: أشك في أن الإسرائيليين سيكونون قادرين على نقل كل المدنيين في رفح الفلسطينية».

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: قلقون من عدم وجود خطط لحماية المدنيين في رفح الفلسطينية.

رئيس وزراء فلسطين: يجب تكثيف الجهود للوصول إلى وقف فوري ومُستدام لإطلاق النار

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء ، إن فداحة الحرب الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، تستدعي تكثيف الجهود للوصول إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار ووقف شلال الدم والتدمير المتواصل.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني - خلال كلمة لدى افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، في العاصمة القطرية الدوحة - على ضرورة مواجهة خطوات الاحتلال الهادفة إلى القضاء على الأمل بقيام الدولة الفلسطينية وذلك من ناحية سياسية، أما من ناحية قانونية؛ فيجب تحميل الاحتلال الإسرائيلي نتائج وعواقب جرائمه وحرب الإبادة التي يقوم بها، ومن ناحية عملية، يجب تمكين الحكومة الفلسطينية لكي تقوم بتقديم ما يلزم لأبناء شعبها من الإغاثة إلى التحضير لإعادة الإعمار، وتوحيد المؤسسات الوطنية في غزة والضفة الغربية، واستئناف المسيرة نحو الاستقلال والدولة.