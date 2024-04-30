"سحر وشعوذة وتسخير الجن".. تفاصيل التحقيق مع عامل متهم بالتنقيب عن الآثار بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط عاطل بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في منطقة الزيتون عن تفاصيل جديدة بالقضية.

وتبين من التحريات الأولية للواقعة، أن أحد الأشخاص يعمل في مجال السحر والشعوذة أخبر المتهم بوجود مقبرة أثرية أسفل العقار الذي يملكه في منطقة الزيتون، فقررا القيام بالحفر والبحث عن المقبرة لاستخراجها وبيعها لأحد عملائهما سيئ النية بقصد تحقيق أرباح غير مشروع.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحضر لذلك الغرض أدوات "أحبال وأجولة وكشافات إضاءة ومعدات حفر وكتب سحر وشعوذة" لتمكنه من عملية الحفر، اعتقادًا منه أنها تستخدم في تسخير الجن لمساعدته في فتح المقبرة الأثرية، بالإضافة إلى قيامه بعمل حفرة عميقة وبعرض أسفل العقار اعتقادا منه أن المقبرة في هذا المكان.

وكان رجال مباحث القاهرة تمكنوا من ضبط عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل عقار قديم يملكه ورثا عن أهله في منطقة الزيتون.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغًا من (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم تفيد فيه بتضررها من مالك العقار الذي تقطن به، وذلك لقيامه بأعمال حفر أسفل العقار قاصدًا من ذلك البحث والتنقيب عن مقبرة أثرية، ما يضر بأساس المنزل.

على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وتم ضبط مالك العقار بداخله أثناء قيامه بعملية الحفر والتنقيب، حيث عثر بحوزته على أدوات حفر وكشافات إضاءة وكتب تخص اعمال السحر والشعوذة، بالإضافة إلى قيامه بعمل حفره أسفل العقار بعمق 3 أمتار وبقطر 1.30.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.