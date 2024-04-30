فنان ومقدم برامج.. وفاة هاني عصر بعد عملية جراحية وأسرته تتهم المستشفى بالإهمال

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

لفظ الفنان والإعلامي هاني عصر، أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، داخل أحد المستشفيات بمنطقة الشيخ زايد، بعد 14 يوم من الغيبوبة، حيث دخل المستشفى لإجراء عملية "اللحمية" ولم يكن يُعاني من أي أمراض، حتى أعلنت أسرته اليوم وفاته وتحرير محضر بالإهمال ضد الطبيب والمستشفى.

وأوضح مصدر مقرب للفقيد، لموقع الخليج 365، أن الراحل ابن قرية سنتريس التابعة مركز أشمون في محافظة المنوفية، ولديه طفلان ويقضي معظم وقته بمدينة الإنتاج الإعلامي سواء في الإعداد أو تقديم برامج على بعض القنوات الفضائية.

وأضاف أنه شعر مؤخرًا بتضخم في اللحمية، وقصد المستشفى لإجراءها، مُعتقدًا خروجه في ذات اليوم كما هو معتاد، لكن حدث خطأ طبي من أحد الأطباء مما أدخله في غيبوبة قبل أسبوعين، وصباح اليوم توفاه الله.

وأشار إلى أن الأسرة حررت محضرًا بالإهمال ضد المستشفى يحمل رقم 1093 إداري قسم الشيخ زايد، وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي بدورها وجهت بعرض الجثمان على الطب الشرعي.