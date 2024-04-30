"حماة الوطن" يمنح أوائل حفظة القرآن الكريم بكفر الشيخ 8 رحلات عمرة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء محمد الغمراوي، أمين لجنة المجالس النيابية والمحلية بحزب حماة الوطن، اليوم الثلاثاء، حصول أوائل حفظة القرآن الكريم في المسابقة الدينية التي أقامتها أمانة كفر الشيخ في شهر رمضان الماضي، على رحلات عمرة، ومبالغ مالية للفائزين في كافة مستويات المسابقة.

وكشف أمين لجنة المجالس النيابية والمحلية بحزب حماة الوطن، خلال كلمة ألقاها على هامش حفل تكريم 2000 طفل من حفظة القرآن الكريم بقرية 18 التابعة لمركز الحامول، عن الحاصلين على المركز الأول في المسابقة والفوز بـ8 رحلات عمرة بواقع رحلة عمرة لكل واحد منهم.

وأوضح أن المتسابقين الفائزين بالمركز الثاني وعددهم 8 فائزين سوف يحصل كل منهم على مبلغ 15 ألف جنيه، والفائزين بالمركز الثالث وعددهم 8 فائزين سوف يحصل كل منهم على مبلغ 10 آلاف جنيه، والفائزين بالمركز الرابع وعددهم 8 فائزين سوف يحصل كل منهم على مبلغ 5 آلاف جنيه.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ الدكتور أحمد نعينع، وكلمة ألقاها اللواء محمد الغمراوي، أمين المجالس النيابية والمحلية، بحضور المستشار محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن في كفر الشيخ، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول للحزب، واللواء أحمد عبد الرحيم، مساعد رئيس الحزب، والدكتور أحمد العطار، والدكتور أحمد بعجر، عضوا اللجنة الاستشارية.