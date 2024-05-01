الولايات المتحدة: مستمرون في دعم المصالحة الليبية

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (الاتحاد - القاهرة)

أجرى المبعوث الخاص للرئيس الأميركي السفير ريتشارد نورلاند، سلسلةَ لقاءات مكثفة خلال الأسبوعين الماضيين مع مسؤولين ليبيين في المجالين السياسي والاقتصادي، وعبَّر عن استمرار اهتمام بلاده بدعم ملف المصالحة في ليبيا، مثمناً التقدمَ الذي تحقق في هذا المسار عبر المجلس الرئاسي الليبي. وجاء ذلك في تدوينة له على منصة «إكس».

وبحث أعضاء من المجلس الرئاسي الليبي مع كل من السفير ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا جيرمى برنت، استئناف عمل السفارة الأميركية في العاصمة طرابلس وإعادة افتتاحها قريباً.

وشددت التصريحات الليبية الرسمية على تمسك المجلس الرئاسي بإنجاح العملية السياسية في ليبيا، وضرورة كسر الجمود الحالي، عبر الوصول لتوافق حول القضايا الخلافية بين الأطراف السياسية، وصولاً إلى تنظيم الانتخابات في أقرب الآجال الممكنة.

وفي طرابلس أيضاً ناقش رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط فرحات بن قدارة، مع المبعوث الأميركي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، توسيع العلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة في مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والتزامات المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في مجال إزالة الكربون.

وكتب نورلاند في تدوينة له على منصة «إكس»: عقدنا، أنا والقائم بالأعمال برنت، اجتماعاً جيداً مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بن قدارة، وناقشنا دورَ المؤسسة الوطنية للنفط في تعزيز الازدهار والاستقرار الاقتصادي في ليبيا.

وعلى جانب آخر، ناقش الوزير المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الطاهر الباعور، مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، استئناف عمل السفارة الأميركية من العاصمة طرابلس خلال المدة المقبلة.

وأكد الجانبان أهميةَ العلاقات الليبية الأميركية وتعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، بما يخدم المصالحَ المشتركة ويعزز جهودَ السلام والاستقرار في البلاد، والعمل على إجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

إلى ذلك، فقد اتفق الجانبان الليبي والأوروبي على أن يركز التعاون بينهما في مرحلة أولى على دعم قدرات السلطات الليبية المختصة بأمن وإدارة الحدود بغية تأمين منطقة العسة الحدودية ومعبر رأس أجدير الحدودي، إلى جانب تقديم الدعم الفني واللوجستي للحدود البحرية. وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين الجانب الليبي والاتحاد الأوروبي في طرابلس أمس.