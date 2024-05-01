عائلات الأسرى الإسرائيليين التقت بلينكن بتل أبيب: على نتانياهو إعادة الأسرى الآن بإطار الصفقة الحالية

التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، خلال مظاهرتهم في تل أبيب.

ويزور بلينكن تل أبيب في جولة لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى، في وقت تستمر فيه عائلات الأسرى الإسرائيليين في التظاهر ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وللمطالبة بصفقة تبادل.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، خلال المظاهرة التي التقاهم خلالها بلينكن: "على نتانياهو والكابينت إثبات أن قضية الأسرى على رأس أولوياتهم، وإعادة الأسرى الآن في إطار الصفقة الحالية".

وفي حين يصرّ نتانياهو على عملية عسكرية في فرح، تدرس حركة "حماس" مقترحًا قدمته مصر بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل أسرى.

وبعد تقارير إيجابية عن المقترح، ذكر نتانياهو أنّ احتمال الوصول إلى صفقة تبادل ضئيل، مشيرًا إلى أنّه لن يقبل بالانسحاب من المطلق من غزة.