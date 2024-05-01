وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع الرئيس الإسرائيلي جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ، جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن .

وقال بلينكن - في تصريحات له قبيل اجتماعه مع هرتسوج في إسرائيل - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن واشنطن تركز جهودها على إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وما يعيق التوصل لاتفاق هو حركة( حماس)، على حد تعبيره.

وكان بلينكن قد وصل صباح اليوم إلى إسرائيل في إطار جهوده الدبلوماسية للتوسط في وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن ، حيث أنه من المقرر أن يلتقي مع مسؤولين إسرائيليين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .

جامعة كولومبيا تهدد بطرد الطلاب المحتجين المؤيدين لفلسطين

حذرت جامعة كولومبيا من أنها ستطرد "العشرات" من الطلاب المؤيدين للفلسطينيين الذين احتلوا أحد مباني الحرم الجامعي في نيويورك، حيث أدان السياسيون الأمريكيون بقيادة الرئيس جو بايدن أفعالهم على خلفية تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية -في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن المتظاهرين ساروا إلى مبنى هاميلتون هول في وقت مبكر من أمس الثلاثاء، وأغلقوا المداخل ورفعوا علم "فلسطين الحرة"، ما أدى إلى تصعيد المواجهة، بعد أن سعت سلطات كولومبيا يوم أمس الأول إلى إنهاء معسكر الحرم الجامعي من خلال التهديد بإيقاف أي طلاب لم يتفرقوا.

وذكرت الصحيفة أن الجامعة -التي كانت تكافح من أجل تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمخاوف بشأن معاداة السامية- أثارت إحباطات خاصة بعدما فرضت مزيدًا من القيود على الوصول إلى حرمها الجامعي، ما يحد من الوصول إلى الطلاب المقيمين والموظفين الذين يقدمون "الخدمات الأساسية".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس أمس الثلاثاء "الرئيس بايدن يحترم الحق في حرية التعبير، لكن الاحتجاجات يجب أن تكون سلمية وقانونية.. إن الاستيلاء على المباني بالقوة ليس أمرًا سلميًا، بل إنه خطأ.. وخطاب الكراهية ورموز الكراهية ليس لها مكان في أمريكا".

وأوضحت الصحيفة أن كولومبيا ظلت نقطة محورية للمظاهرات التي اندلعت بسبب الحرب بين حماس وإسرائيل، التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي، لكن القرار الذي اتخذته إدارتها بتعليق الطلاب واستدعاء الشرطة لاعتقالهم أثار غضبا واسع النطاق وحملات قمع في الولايات المتحدة والجامعات في الخارج.

وألقت الشرطة الأمريكية أمس الثلاثاء القبض على متظاهرين لإنهاء احتلال مبنى في جامعة ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية في هومبولت.. وتم اعتقال أكثر من 1000 شخص في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، كما أُلغيت الفصول الدراسية وتم احتلال المكتبة في جامعة ولاية بورتلاند.

وقال طلاب في قاعة هاميلتون -التي طالما شهدت الاحتجاجات المناهضة لحرب فيتنام عام 1968- إنهم أعادوا تسميتها بـ "قاعة هند" تخليدًا لذكرى فتاة قُتلت في غزة وطالبوا باتخاذ إجراءات تشمل قدرًا أكبر من الشفافية في الاستثمارات الجامعية وسحب الاستثمارات من الشركات التي يرون أنها استفادت من الحرب الإسرائيلية في غزة.