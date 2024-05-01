الولايات المتحدة تؤكد مواصلة العمل مع جزر مارشال في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الولايات المتحدة مواصلة العمل مع جزر مارشال في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية والصحة العامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ .

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، بمناسبة احتفال جزر مارشال بذكرى يوم الدستور، إن: "صداقتنا وتعاوننا الفريدين مع جمهورية جزر مارشال هما أساس رؤيتنا المشتركة لمنطقة جزر المحيط الهادئ الحرة والمفتوحة والمرنة والمزدهرة".

وأعرب عن تقديره لقيادة جمهورية جزر مارشال في مجال حماية البيئة، قائلا: "نلتزم بالعمل معًا لمكافحة أزمة المناخ، بالشراكة مع جزر المحيط الهادئ في التكيف مع تداعيات تغير المناخ وإدارتها على الحياة والصحة وسبل العيش"مضيفا " سنعمل أيضًا معًا لدعم قيادتهم في قضايا المساواة بين الجنسين داخل منطقة المحيط الهادئ " .

وأضاف "نحن متحمسون لمواصلة هذه الصداقة الفريدة ونتطلع إلى الخطوات التالية لاتفاقياتنا الجديدة المتعلقة بميثاق الارتباط الحر".

وهنأ بلينكن في ختام بيانه مواطني جمهورية جزر مارشال بينما يحتفلون بيوم الدستور الخامس والأربعين في الأول من مايو.

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع الرئيس الإسرائيلي جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ، جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن .

وقال بلينكن في تصريحات له قبيل اجتماعه مع هرتسوج في إسرائيل - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن واشنطن تركز جهودها على إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وما يعيق التوصل لاتفاق هو حركة( حماس)، على حد تعبيره.

وكان بلينكن قد وصل صباح اليوم إلى إسرائيل في إطار جهوده الدبلوماسية للتوسط في وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن ، حيث أنه من المقرر أن يلتقي مع مسؤولين إسرائيليين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .

جامعة كولومبيا تهدد بطرد الطلاب المحتجين المؤيدين لفلسطين

حذرت جامعة كولومبيا من أنها ستطرد "العشرات" من الطلاب المؤيدين للفلسطينيين الذين احتلوا أحد مباني الحرم الجامعي في نيويورك، حيث أدان السياسيون الأمريكيون بقيادة الرئيس جو بايدن أفعالهم على خلفية تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية -في عددها الصادر اليوم /الأربعاء/- أن المتظاهرين ساروا إلى مبنى هاميلتون هول في وقت مبكر من أمس الثلاثاء، وأغلقوا المداخل ورفعوا علم "فلسطين الحرة"، ما أدى إلى تصعيد المواجهة، بعد أن سعت سلطات كولومبيا يوم أمس الأول إلى إنهاء معسكر الحرم الجامعي من خلال التهديد بإيقاف أي طلاب لم يتفرقوا.

وذكرت الصحيفة أن الجامعة -التي كانت تكافح من أجل تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمخاوف بشأن معاداة السامية- أثارت إحباطات خاصة بعدما فرضت مزيدًا من القيود على الوصول إلى حرمها الجامعي، ما يحد من الوصول إلى الطلاب المقيمين والموظفين الذين يقدمون "الخدمات الأساسية.