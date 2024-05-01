إندونيسيا والسعودية تؤكدان الالتزام بدعم فلسطين وحشد الدعم لحل الصراع

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نائب رئيس إندونيسيا الدكتور معروف أمين، اليوم الأربعاء، أن إندونيسيا والمملكة العربية السعودية أكدتا الالتزام بدعم فلسطين وحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ونقلت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية، اليوم، عن أمين، قوله - في بيان عقب اجتماعه مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، في جاكرتا - إنه بصرف النظر عن الاستعدادات لموسم الحج لعام 2024، ناقشت مع الوزير السعودي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأشار أمين، إلى أن "إندونيسيا تشيد بالجهود المشتركة مع المملكة العربية السعودية في إطار منظمة التعاون الإسلامي لحشد الدعم لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتابع أن "إندونيسيا ثابتة في رفضها التام للعمل الإسرائيلي ضد فلسطين، والذي أدى إلى تفاقم عدم الاستقرار الأمني في الشرق الأوسط"، مضيفا أن "إندونيسيا تدعو أيضا جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورًا وضمان توزيع المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد وزير الحج والعمرة السعودي أن موقف السعودية من حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مماثل لموقف إندونيسيا، مشيدًا بإصرار إندونيسيا على الدفاع عن حقوق الفلسطينيين على المستوى الدولي.

وقال وزير الحج والعمرة السعودي لنائب الرئيس الإندونيسي: "فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فإننا نتفق أيضًا معكم على أن ما يحدث هناك هو انتهاك صارخ من قبل إسرائيل".

وقال الوزير السعودي لنائب الرئيس إنه ردًا على العدوان الإسرائيلي في غزة، استضافت المملكة العربية السعودية قمة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في الرياض في أكتوبر الماضي وأن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، كان من بين الزعماء الوطنيين الحاضرين.

بلينكن: سنواصل الضغط للتأكد من وصول المساعدات إلى شمال غزة بطريقة فعالة

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، مواصلة الضغط للتأكد من وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة بطريقة فعالة.

وكتب بلينكن - في منشور عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء - أن المساعدات تشمل أكثر من مجرد الغذاء، بل خدمات أساسية من مياه وصرف صحي وإمدادات طبية.

وأضاف: "لقد شهدنا تقدما واضحا وملموسا في إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، ولكن لا يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به".

ووصل بلينكن إلى إسرائيل - في وقت سابق اليوم - المحطة الأخيرة من جولة أوسع في الشرق الأوسط، شملت زيارة كل من المملكة العربية السعودية والأردن.