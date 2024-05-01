مليون طن نفط وفر في الوقود.. تفاصيل العدد 20 من نشرة الطاقة المتجددة NREAmeter

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أصدرت هيئة الطاقة المتجددة نشرتها الدورية العشرين (NREAmeter) متضمنة رصد أنشطة الطاقة المتجددة خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، والتي توضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، والشمسية، والرياح، والكتلة الإحيائية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، والتي تهدف إلى الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من أربعين في المئة بحلول عام 2030، والجاري تحديثها حتى عام 2040؛ لزيادة مشاركة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة.

وأظهرت النشرة إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024 بنحو 3157 جيجاوات، بزيادة نحو 9% عن الفترة ذاتها في العام الماضي، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح نحو 1093 جيجاوات ساعة، بزيادة نحو 5% عن الفترة ذاتها في العام الماضي، بينما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة نحو 1039 جيجاوات، وبلغت إنتاجية محطة الكريمات الشمسية الحرارية نحو 224 جيجاوات/ ساعة، بزيادة نحو 26% عن الفترة ذاتها في العام الماضي.

ونوهت النشرة بأنه بدراسة سرعات الرياح للمناطق الخاصة بمزارع الرياح ومتوسط معامل الأداء لمحطات الطاقة الشمسية، تم تسجيل انخفاض في سرعات الرياح خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024 بنحو 7% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام السابق، وعلى صعيد آخر فإن معامل الأداء لمحطات الطاقة الشمسية سجل ارتفاعًا بنسبة تقدر بنحو 2% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.

وأسهم ذلك في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يقارب 2.2 مليون طن ثاني أكسيد كربون، وتحقيق وفر في الوقود يقارب 1 مليون طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض استخدامات الوقود البترولي.

وفي ما يخص أعمال مهمات الطاقة المتجددة؛ فقد تم استيراد عدد (3231) من مغيرات التيار وعدد (13422) من البطاريات في ذات الفترة.

وتابعت النشرة: "وفي نطاق تعظيم دور القطاع الخاص في إنشاء مشروعات الكهرباء من المصادر المتجددة، يجري حاليًّا إنشاء مشروعات بقدرات تصل إلى نحو 1,8 جيجاوات (شمس ورياح)، بالإضافة إلى مشروعات في طور التطوير بقدرة 3 جيجاوات (شمس ورياح)، وأخرى في طور التخطيط بقدرات تصل إلى 39 جيجاوات"، وجدير بالذكر أن خطة مشروعات الطاقة المتجددة تعتمد كليًّا على ضخ استثمارات من القطاع الخاص.

ويمكن الاطلاع على نشرة الطاقة المتجددة NREAmeter عدد أبريل 2024 من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

رابط النشرة على موقع الهيئة اضغط هنا