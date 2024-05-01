تظاهرة في ساحة رياض الصلح بمناسبة عيد العمال

شهدت ساحة رياض الصلح في البربير تظاهرة انطلقت من البربير بمناسبة عيد العمال. وفي وقت سابق من اليوم، توالت التهنئات للعمال في عيدهم من قبل الشخصيات السياسية والاجتماعية اللبنانية، موجّهين تحية لهم وسط الظروف التي تمر بها البلاد.

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