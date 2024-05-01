مسؤولون أميركيون: البيت الأبيض يرى أن وقف إطلاق النار بغزة قد يُبعد إسرائيل وحزب الله عن حافة الحرب

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ "الرئيس الأميركي جو بايدن شارك شخصيًا في جهود مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول وسط كارثة إنسانية يعيشها الفلسطينيون.

وأوضح المسؤولون أنّ "بايدن يعتبر التوصل لوقف إطلاق النار حاسما في استراتيجية أوسع داخليا وخارجيا"، ويريد "بذل كل ما بوسعه للتوصل لاتفاق يعتقد أنه سيوقف العملية العسكرية في رفح".

وذكروا، بحسب الموقع، أنّ "البيت الأبيض يرى أن وقف إطلاق النار كجزء من صفقة تبادل سيطفئ حرائق أخرى في المنطقة، ويرى أن وقف إطلاق النار سيوقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، ويعتقد أن الاتفاق قد يبعد إسرائيل وحزب الله عن حافة الحرب".