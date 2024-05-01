فوج اطفاء بيروت عن الحريق ببشارة الخوري: عملنا يرتكز على الأدلة وتم تكليف ضابطين خبيرين لكشف الأسباب

أشار فوج اطفاء بيروت، إلى أنّه "ورد في بعض المواقع الإخبارية أنّ مصادر من فوج اطفاء بيروت كشفت أن سبب الحريق الذي حصل أمس في المطعم في بشارة الخوري ناتج عن تلحيم مواسير الغاز، ويهم فوج اطفاء بيروت أن يلفت النظر أن عمل الفوج هو عمل احترافي يرتكز على العلم والأدلة وليس على التكهنات".

وأكّد قيادة الفوج أنّه "بناء لأمر محافظ مدينة بيروت مروان عبود، تم تكليف ضابطين خبيرين للبدء بالكشف على موقع الحريق وجمع الأدلة لتحديد سبب الحادث. وبعد الانتهاء من عملهما، سيقومان بتنظيم تقرير وتسليمه للمرجع المختص".

وذكرت أن "أي تصريح بإسم الفوج يكون صادرًا إمّا عن قائد الفوج العميد ماهر العجوز أو رئيس شعبة العلاقات العامة النقيب علي نجم، وغير ذلك يكون عار عن الصحة ومغلوط".