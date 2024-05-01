أ ف ب: توقيف عشرات الأشخاص في اسطنبول خلال تجمعات عيد العمال

افادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن "الشرطة التركية أوقفت عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا في اسطنبول للاحتفال بعيد العمال في الأول من أيار

ووقعت الصدامات الأولى عندما حاول المتظاهرون اختراق حواجز الشرطة للوصول إلى ساحة تقسيم في اسطنبول.