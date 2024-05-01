افادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن "الشرطة التركية أوقفت عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا في اسطنبول للاحتفال بعيد العمال في الأول من أيار
ووقعت الصدامات الأولى عندما حاول المتظاهرون اختراق حواجز الشرطة للوصول إلى ساحة تقسيم في اسطنبول.
كانت هذه تفاصيل خبر أ ف ب: توقيف عشرات الأشخاص في اسطنبول خلال تجمعات عيد العمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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