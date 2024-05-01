مسؤول بحماس: تصريحات بلينكن عن وقف إطلاق النار محاولة للضغط على الحركة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (ا ف ب)

قال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج الأربعاء عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنها "تصريحات مخالفة للحقيقة وليس غريبًا أن تصدر من بلينكن المعروف عنه أنه وزير خارجية إسرائيل وليس أمريكا، وهي محاولة لممارسة الضغط على حركة حماس وتبرئه الاحتلال".

وأضاف في تصريحات لرويترز أن حماس لا تزال تبحث أحدث عرض مطروح بشأن وقف إطلاق النار.

وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باعتراف الوفد المفاوض الإسرائيلي هو من يعطل التوصل لاتفاق، تلقينا قبل عدة أيام فقط ردا رسميا إسرائيليا وهو قيد الدراسة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أعلن اليوم الأربعاء خلال زيارته إسرائيل أن الولايات المتحدة "مصممة" على التوصل إلى اتفاق هدنة مرفق بالإفراج عن الرهائن، بين إسرائيل وحماس.

وقال بلينكن خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ في تل أبيب: "حتى في هذه الأوقات الصعبة، نحن مصممون على التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعيد الرهائن إلى ديارهم والتوصل اليه الآن. السبب الوحيد لعدم حصول ذلك هو حماس".