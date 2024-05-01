الأردن يدخل قافلة مساعدات إلى شمال غزة عبر معبر بيت حانون لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (د ب أ)

تمكن الأردن، اليوم الأربعاء، من خلال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، من إدخال قافلة مساعدات جديدة للأهل في غزة،.

وقالت الهيئة الخيرية الأردنية، في بيان صحفي اليوم أوردته قناة "المملكة" الأردنية، إنه ولأول مرة يتم إدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة عبر معبر بيت حانون حيث ستدخل 31 شاحنة من خلاله، ليصبح المنفذ بوابة عبور جديدة لإدخال المساعدات الأردنية للأهل في غزة.

كما تضم القافلة الأردنية 48 شاحنة أخرى ستعبر من خلال معبر كرم أبو سالم، ليصبح إجمالي الشاحنات المسيرة لهذا اليوم 79 شاحنة.

وتحمل القافلة المسيرة ، بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وعدد من المنظمات الخيرية الدولية والمؤسسات الداعمة، طروداً غذائية ومادة حليب الأطفال.

وسيتم ايصال المساعدات التي تدخل لأول مرة عبر معبر بيت حانون لأهالي شمال غزة، وتوزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.