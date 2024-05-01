موسم الذهب الأصفر.. محافظ الشرقية يتفقد صومعة منيا القمح لمتابعة توريد واستلام المحصول - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق:

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، صومعة منيا القمح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين؛ وذلك للوقوف على سير انتظام أعمال توريد واستلام القمح بها والتأكد من توافر الاشتراطات والضوابط التي حددتها وزارة التموين خلال موسم حصاد محصول القمح للعام الجاري.

محافظ الشرقية بدأ جولته، والتي رافقته خلالها فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بتفقد أعمال فرز وتحديد درجة نظافة القمح.

استمع المحافظ من المسؤولين بالصومعة عن مراحل توريد وتخزين القمح بدءً من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول، ومن ثم ميزان البسكول وصولًا إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة، وكذلك آلية سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين طبقا للأسعار التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم 2023 - 2024.

أسعار توريد محصول القمح للموسم الجاري، والتي حددتها الحكومة، بلغت 2000 جنيهًا لأردب القمح 23 قيراط ونصف، و1950 جنيهًا لأردب القمح 23 قيراط، و1900 جنيهًا لأردب القمح 22 قيراط ونصف.

المحافظ حرص على متابعة الميزان البسكول داخل الصومعة للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة وتعرف على آلية العمل به، في إشارة إلى وزن السيارة فارغة قبل تحميل المحصول وحساب وطباعة الوزن وعند تسليم المحصول يتم إعادة الوزن من خلال ميزان البسكول بالصومعة لمعرفة الوزن الفعلي للمحصول بعد حساب الفارق بينهما.

اطلع المحافظ على دفتر تسجيل كميات الأقماح الواردة للصومعة والتي تضم 4 خلايا بسعة تخزينية 5 آلاف طن حيث بلغ إجمالي ما تم توريده للصومعة حتى الآن 4 آلاف و300 طن، وعاين المحافظ بنفسه القمح داخل الأجوله للتأكد من نظافته ودرجة نقاوته وخلوة من الشوائب والحشرات والرمال، حيث وجه المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف جميع مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين والموردين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولا استراتيجيا هاما.

وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة والبالغ عددها 58 موقع تخزيني، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحيحة وسليمة لافتًا إلى إن إجمالي ما تم توريده من قمح محلي حتى الآن بلغ نحو 316 ألف و413 طن منذ بدء موسم توريد القمح.

وطالب محافظ الشرقية المزارعين والموردين الالتزام بتوريد القمح بالصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، مؤكدًا أن الدولة لم تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى مرحلة توريد القمح.