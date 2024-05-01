وزير الخارجية الفرنسي من مصر: هناك عمل لا يزال يتعين القيام به للتوصل إلى هدنة في غزة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، بعد أطلاعه من مسؤولين مصريين في القاهرة على وضع المفاوضات، أنه "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة".
ولفت سيجورنيه، بعد لقائه مع نظيره المصري سامح شكري، الى أننا "جئنا لتنسيق جهودنا من أجل التوصل إلى هدنة. والرسائل التي وجهتها فرنسا وشركاؤها العرب في المنطقة هي أن تتراجع إسرائيل عن شن الهجوم في رفح".
وأشار إلى أنه "يأمل في إدراج الرهائن الثلاث الفرنسيين الإسرائيليين على قائمة من سيتم الإفراج عنهم في حالة التوصل إلى هدنة".
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