مستوطنون إسرائيليون هاجموا قافلتي مساعدات في الطريق لغزة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأربعاء، إن مستوطنين إسرائيليين متطرفين اعتدوا على قافلتي مساعدات أردنية في طريقهما إلى قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القافلتين تابعتا مهمتهما ووصلتا إلى وجهتيهما داخل القطاع المحاصر.

وقالت الوزارة دون تقديم مزيد من التفاصيل "اعتدى مستوطنون إسرائيليون متطرفون على قافلتي مساعدات أردنية تحملان الغذاء والطحين ومساعدات إنسانية أخرى إلى قطاع غزة".

وقالت منظمة أنينو الإسرائيلية للمساعدة القانونية في بيان إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 4 رجال "أوقفوا شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة" بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيانها إن إحدى القافلتين "كانت متجهة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم والثانية هي الأولى التي كان يفترض أن تدخل غزة عبر معبر بيت حانون".

خوري: نعمل مع المؤسسات للحفاظ على دير مار سابا وحماية حقوقه وخصوصيته

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، إن دير مار سابا، إرث وطني فلسطيني تاريخي، يتوجب على أبناء شعبنا حمايته والحفاظ عليه، واحترام قدسيته وخصوصيته.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها خوري لدير مار سابا في مدينة بيت لحم، التقى خلالها رئيس الدير الأرشمندريت افذوكيموس، الى جانب عدد من الرهبان ورجال الدين.

وضم الخليج 365، محافظ بيت لحم محمد أبو عليا، ووزير السياحة والآثار هاني الحايك، ورؤساء بلديات العبيدية، وبيت لحم، وبيت جالا وبيت ساحور، الى جانب قادة الأجهزة الأمنية، وبحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأرثوذكسية في المحافظة.

وأضاف خوري ان اللجنة الرئاسية تعمل مع كافة مؤسسات دولة فلسطين، للحفاظ عليه ليكون بشكل دائم مقصدا للحجاج من دول العالم.

ونقل خوري تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكدا الأهمية التي توليها القيادة الفلسطينية لدير مار سابا كمعلم فلسطيني وإرث وطني، وتعليماته ورئيس الوزراء بما يخص الدير وممتلكاته.

وشدد رئيس اللجنة على أن المصلحة العامة لشعبنا الفلسطيني تتطلب من الجميع العمل بوحدة وتكاتف، وعدم الانصياع للأصوات الخارجة عن الصف الوطني، مشيرا الى ما تتعرض له مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، من قبل المستعمرين، والتضييقات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حرية العبادة.