عمدة نيويورك أعلن توقيف نحو 300 شخص من المشاركين بالاعتصامات الداعمة لغزة بجامعة كولومبيا

أشار عمدة نيويورك إريك آدامز، تعليقًا على الاحتجاجات الداعمة لغزة جرّاء الحرب الإسرائيلية في الجامعات، إلى "أننا سنحمي المدينة بالتعاون مع الشرطة ممن يقومون بنشر الراديكالية في صفوف الشباب".

وزعم "أننا تلقينا بلاغًا من جامعة كولومبيا يؤكد مشاركة أشخاص مخرّبين من خارج جامعة كولومبيا في الاعتصامات"، معلنًا "إلقاء القبض على نحو 300 شخص من المشاركين في الاعتصامات بجامعة كولومبيا".

وادّعى آدامز أنّه "لم تقع اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في جامعة كولومبيا خلال فض الاعتصام".