افيخاي: لأول مرة منذ نشوب الحرب فتح معبر إيرز لإدخال المساعدات الإنسانية

ياسر رشاد - القاهرة - زعم متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فتح معبر إيرز أمام إدخال المساعدات الإنسانية، لأول مرة منذ نشوب الحرب، بالتعاون مع وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق اليوم (الأربعاء).

وأضاف أفيخاي عبر حسابه: أن معبر إيرز تابع لسلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع، وتم اليوم إدخال 30 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والتي وصلت من الأردن، بعد خضوعها لتفتيش أمني صارم حيث تضمنت المساعدات المواد الغذائية والمعدات الطبية إلى منطقة شمال القطاع.

وقال أفيخاي: تسنى إدخال المساعدات الإنسانية عن طريق معبر إيرز بعد إنجاز أعمال هندسية تم تنفيذها، في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة من قبل وحدة الهندسة التابعة لفرقة غزة، مع منظومة الهندسة التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية وقوات اللواء الشمالي، وتم إنشاء المعبر المجدد بواسطة آليات ثقيلة، وذلك بعد أن كان يُعدّ سابقًا معبرًا يمكن المرور منه مشيًا على الأقدام فقط.

وأشار في بيانه إلى أنه في إطار الأعمال عملت القوات على تشييد البنى التحتية للتفتيش وحماية المنطقة وكذلك على تعبيد المحاور، على الأراضي الإسرائيلية وعلى أراضي القطاع، التي تتيح إدخال المساعدات إلى شمال القطاع مع تقديم الاستجابة لتعزيز حماية بلدات منطقة الغلاف.

مستوطنون إسرائيليون هاجموا قافلتي مساعدات في الطريق لغزة

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأربعاء، إن مستوطنين إسرائيليين متطرفين اعتدوا على قافلتي مساعدات أردنية في طريقهما إلى قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القافلتين تابعتا مهمتهما ووصلتا إلى وجهتيهما داخل القطاع المحاصر.

وقالت الوزارة دون تقديم مزيد من التفاصيل "اعتدى مستوطنون إسرائيليون متطرفون على قافلتي مساعدات أردنية تحملان الغذاء والطحين ومساعدات إنسانية أخرى إلى قطاع غزة".

وقالت منظمة أنينو الإسرائيلية للمساعدة القانونية في بيان إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 4 رجال "أوقفوا شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة" بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيانها إن إحدى القافلتين "كانت متجهة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم والثانية هي الأولى التي كان يفترض أن تدخل غزة عبر معبر بيت حانون".