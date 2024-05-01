بلينكن اقترح للقادة الاسرائيليين طرق أفضل للتعامل مع حماس: واشنطن تعارض هجوم اسرائيلي كبير على رفح

اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارة لإسرائيل، إن "التقدم في زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة حقيقي، لكنه ينبغي تسريعه في ضوء الاحتياجات الهائلة في القطاع الفلسطيني". وأشار الى أن "إسرائيل قدمت تنازلات مهمة بشأن اقتراح اتفاق من شأنه أن يشهد إطلاق سراح الاسرى مقابل وقف إطلاق النار، وأن على حركة حماس قبول المقترح".

ولفت بلينكن للصحفيين بعد محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وغيره من القادة الإسرائيليين، الى إنه أوضح للقادة الإسرائيليين معارضة الولايات المتحدة لهجوم كبير على مدينة رفح في غزة، واوضح إنه "يقترح طرق أفضل للتعامل مع حماس".

واشار الى ان "هناك طرق أخرى – وفي رأينا طرق أفضل – للتعامل مع التحدي الحقيقي المستمر الذي تمثله حماس والذي لا يتطلب عملية عسكرية كبيرة في رفح".

وتفقد وزير الخارجية الأميركي معبر كرم أبو سالم الذي يمر منه جانب من المساعدات إلى قطاع غزة، فيما تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي للقطاع.

واستمع بلينكن خلال الزيارة لمسؤولين إسرائيليين، بينهم وزير الدفاع يوآف غالانت، عن الجهود المبذولة لزيادة وتيرة إيصال المساعدات للقطاع الفلسطيني الذي يقع على بعد بضع مئات من الأمتار.

وألقى بلينكن أول نظرة له على القطاع عن قرب منذ اندلاع الحرب قبل ما يقرب من سبعة شهور، وذلك بينما كان يتجول في مجمع عند المعبر الذي تحده جدران خرسانية سميكة حيث يتم تفتيش شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة، وهي عملية تقول جماعات إغاثة إنها تبطئ وصول المساعدات.