بنوك خليجية تثبت أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ثبت مصرف قطر المركزي ومصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وذلك بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي تثبت الفائدة.

وقرر الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت أسعار الفائدة في نطاق 5.25 و5.50% في ثالث اجتماعاته خلال 2024 ، وفق بيان نُشر على موقعه الإلكتروني.

وقال المركزي البيان، إنه عند النظر في أي تعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر.

ولا تتوقع لجنة السياسة النقدية أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، حسب البيان.

وارتفع معدل التضخم السنوي في أمريكا إلى 3.5% في مارس من 3.2% في الشهر السابق، وهو ما جاء أكثر من التوقعات بارتفاعه إلى 3.4%، حسب بيانات سابقة لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية.