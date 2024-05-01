نقل موقع "اكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين بان الحكومة الإسرائيلية هددت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتقويض السلطة الفلسطينية واتخاذ "إجراءات انتقامية ضدها قد تؤدي إلى انهيارها"، وذلك بدعوى "الرد" على مذكرات اعتقال محتملة قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو.

كانت هذه تفاصيل خبر اكسيوس: تل أبيب تهدد بتقويض السلطة الفلسطينية ردا على مذكرات اعتقال محتملة ضد مسؤولين إسرائيليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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