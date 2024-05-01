3 آلاف سوري فروا من لبنان إلى قبرص

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وكشفت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب أن نحو 3000 سوري غادروا لبنان منذ يناير، مقارنة بـ 4500 خلال العام الماضي بأكمله، حيث توجه العديد منهم إلى قبرص، على بعد حوالي 180 كيلومترا.
وأوضحت إيمي أن الحكومات تقطع التمويل الموجه للوكالات التي تعمل مع الأشخاص الفارين من سوريا التي دمرتها الحرب الأهلية على مدار أكثر من 13 عاما، وهو ما يجعل الأمور أسوأ، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».
وتابعت قائلة «ما يشعرني بالقلق هو أننا سنرى أن الأمر أصبح أكثر صعوبة بالنسبة للسوريين للعيش بأمان في لبنان. وعندما لا يستطيع الناس العيش بأمان في مكان واحد، فإنهم يفعلون ما سيفعله كل إنسان، وهو النظر إلى المكان الذي يمكنهم الانتقال إليه».
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