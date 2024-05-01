شكرا لقرائتكم خبر إخوان تونس يناورون خارج سباق الرئاسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت «جبهة الخلاص» الإخوانية أنها لن تقدم مرشحا للاقتراع المقرر الخريف المقبل، بسبب ما زعمت أنه «غياب لشروط التنافس».

وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، «إن التحالف الذي يضم أحزابا إخوانية وموالين لهم، لن يقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة ما لم تتوفر شروط المنافسة النزيهة».

وأضاف «إن الجبهة تشترط من السلطة الحاكمة إطلاق سراح جميع السياسيين من السجون، ومن بينهم راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس، وإلغاء قرار غلق مقار الأحزاب.

ولفت إلى أن «الجبهة ستعمل على تغيير شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ثم تعيد تقدير موقفها وفق التطورات لتتخذ القرار المناسب بالمشاركة من عدمها»، وفق تعبيره.

وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، أي بالفترة بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، حسب ما أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قبل أسبوع.

وستكون والانتخابات الرئاسية المرتقبة الـ12 في تونس والثالثة منذ عام 2011، وستفتح المجال لتنصيب رئيس الجمهورية الثامن لولاية مدتها 5 سنوات، وفق الدستور.