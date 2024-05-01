الجامعة العربية تنتقد تحيز الإعلام الغربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، السفير أحمد خطابي، تحيز الإعلام الغربي لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين، بمن فيهم عشرات الصحفيين والفرق الطبية والإغاثية، وذلك في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تأمين سلامة الصحفيين في المناطق الملتهبة. وقال بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق غدا 3 مايو، ينبغي الوقوف عند التداعيات الإنسانية والأخلاقية لهذه الحرب المدمرة، وما أثارته من تساؤلات عميقة حول مصداقية ونزاهة منابر غربية لم تتردد في مسايرة الرواية الإسرائيلية الزائفة.

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