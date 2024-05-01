الجامعة العربية تنتقد تحيز الإعلام الغربي

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وقال بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق غدا 3 مايو، ينبغي الوقوف عند التداعيات الإنسانية والأخلاقية لهذه الحرب المدمرة، وما أثارته من تساؤلات عميقة حول مصداقية ونزاهة منابر غربية لم تتردد في مسايرة الرواية الإسرائيلية الزائفة.
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