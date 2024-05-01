ردًا علي الخليج 365..برلماني تشادي يؤكد دعم بلاده لقضية غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتورعباس محمود طاهر، نقيب الصحفيين التشاديين وممثل الصحفيين في البرلمان الوطني، أن انجامينا تدعم قضية غزة مع إقامة دولة فلسطين.

ردًا علي سؤال محررة الخليج 365 علي هامش جلسة الاتحاد الصحفيين الأفارقة حول الأوضاع في غزة، أكد أن الحكومة التشادية تقف بجوار الشعب الفلسطيني، وتدين كافة انتهاكات الكيان الصهيوني.

زعماء القارة السمراء

وأضاف نقيب الصحفيين التشاديين، أن زعماء القارة السمراء ، آراءهم السياسي متباين اتجاه قضية غزة منذ اندلاع طوفان الأقصي.

وأوضح ممثل الصحفيين في البرلمان الوطنى، أن المجتمع الأفريقي يقف مع شعب غزة وضد انتهاكات الجسيمة التي تعرض له الشعب، مؤضحًا بأن شعب تشاد خرج في شوارع البلاد ليعلن تضامنه الكامل مع شعب فلسطين.

وطالب الدكتورعباس محمود طاهر، نقيب الصحفيين التشاديين وممثل الصحفيين في البرلمان الوطني، بضرورة وجود إعلام بديل يكشف حقائق النزاعات والحروب دون أجندات، متحدثًا عن الإعلام الغربي الذى تباين دوره في قضية غزة والتلاعب في الكلمات.

وقد رحب الدكتور عباس محمود طاهر، نقيب الصحفيين التشاديين وممثل الصحفيين في البرلمان الوطني، عن تواجده في فعاليات الدورة التدريبية الـ 58 للاتحاد الصحفيين الأفارقة بمصر.

وقال الدكتور عباس طاهر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الخليج 365"، إن سعيد بالمشاركة في الدورة الـ 58 للاتحاد الصحفيين الأفارقة بمصر، مؤكدًا انه منذ سنين عديدة كانت صحفيين يشاركة في الدورات التدريبية الذى ينظمه الاتحاد وبعد مرور سنوات طويلة يكون ضيف شرف ممثل عن تشاد.

وأضاف نقيب الصحفيين التشاديين، أن الدورة التدريبية تعد هامة للغاية، تحديدًا لمشاركة جنسيات متعددة من بلدان متنوعة يتعرفون مع صحفيين آخرون ويستمعون ويكتسبون خبرات عديدة حول القضايا البارزة والهامة في المجتمع الأفريقي.

ووجه نقيب الصحفيين التشاديين وممثل الصحفيين في البرلمان الوطني، الشكر والتقدير للسلطات المصرية، ممثلة في الاتحاد الصحفيين الأفارقة والمجلس الأعلي للاعلام، علي دورهم البارز في ملف الشؤون الأفريقية.

وافتتح السبت الماضي، كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، فعاليات الدورة التدريبية رقم 58 للصحفيين الأفارقة، بمشاركة صحافيين من دول "مصر والكونغو برازفيل وكينيا وغانا ونيجاريا وتشاد وتنزانيا والمملكة المغربية وغيرها "، التي ينظمه اتحاد الصحفيين الأفارقة.

جاء ذلك بحضور ياسر المعبدى الامين العام للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، و صالح الصالحي وكيل اول المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، والدكتورة سامية عباس أمين عام الاتحاد الصحفيين الأفارقة، ونقيب الصحفيين نيجيريا الدكتور كريستوفر إيسيجوزو ولفيف من الاعلاميين والصحفيين .

وصل عدد المتدربين في دوراتة نحو 200 متدرب ، مما أسهم في تعزيز قدرات الصحفيين من كافة بلدان وربوع قارتنا الافريقية ، كما احيي وجود قيادات العمل الاعلامي المصري والافريقي ، واعضاء الدورة من الصحفيين من مختلف مؤسسات العمل الاعلامي في مصر.