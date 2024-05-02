وزير الخارجية الإسرائيلي: قطع كولومبيا للعلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل مكافأة لحماس

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن قرار كولومبيا قطع العلاقات الدبلوماسية معها على خلفية الحرب في قطاع غزة، يعد بمثابة "مكافأة" لحركة حماس.

واشار كاتس في تصريح له، الى ان "وعد الرئيس الكولومبي بمكافأة القتلة من حماس، واليوم وفى بوعده"، معتبرا بأن "التاريخ سيذكر بأن غوستافو بيترو قرر الوقوف في صف أحقر الوحوش التي عرفتها البشرية".

وفي وقت سابق، اعلن الرئيس الكولومبي إنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب تصرفاتها في غزة. وانتقد بيترو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشدة وطلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.