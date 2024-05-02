المركزي الأميركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25-5.50 بالمئة

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اليوم أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 5.25-5.50 بالمئة.

وأشار البنك إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكن قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة تحول دون ذلك حاليا.

وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة في ختام اجتماع البنك الذي استمر يومين.