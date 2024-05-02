شكرا لقرائتكم خبر مودي: لا نرسل ملفات الإرهابيين بل نقتلهم في منازلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال في تجمع انتخابي في بلدة لاتور بولاية ماهاراشترا «أثناء نظام حزب المؤتمر، كانت عناوين الصحف تتحدث عن تسليم الهند ملفا آخر لباكستان عن الأنشطة الإرهابية، واعتاد بعض أصدقائنا في الإعلام أن يصفقوا بعد إرسال أي ملف كهذا»، وأضاف «اليوم، لا تحتاج الهند إلى إرسال ملفات، اليوم تقتل الهند الإرهابيين في منطقتهم.»
وأشار مودي إلى أن ائتلاف «الهند» أعد «صيغة» يتولى بموجبها مسؤول من كل من أحزاب ائتلاف المعارضة منصب رئيس الوزراء سنة إذا وصلوا إلى السلطة، وأضاف «يريد بعض الأشخاص أن يجعلوا منصب رئيس الوزراء على دفعات.
لقد قرروا أن يحصلوا على رئيس وزراء كل عام.»
يشار إلى أن الناخبين الهنود بدؤوا في التاسع عشر من الشهر الجاري الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات ماراثونية ستستمر لأكثر من شهر على مقاعد مجلس النواب واستمرار مودي في منصبه الذي سيكون على المحك، وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه مودي يتقدم بفارق كبير.
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