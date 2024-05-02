مصدر: تقدم إيجابي في مفاوضات الهدنة وسط اتصالات مصرية مكثفة مع جميع الأطراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلًا عن مصدر رفيع المستوى، بوجود تقدم إيجابي في مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس، وسط اتصالات مصرية مكثفة مع جميع الأطراف.

وكان تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وتناول الاتصال بين الجانبين، مستجدات الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالكميات الكافية والملائمة.

وأكد الجانبان، حرصهما على استمرار العمل المشترك والتواصل مع مختلف الأطراف لوقف الحرب، وحماية المنطقة من تبعات اتساع دائرة الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار في الإقليم.

يذكر أن، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حثّ حركة حماس على قبول اقتراح الهدنة في غزة.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي، معارضة واشنطن للهجوم الذي تصر إسرائيل على شنه على رفح المكتظة بالمدنيين في جنوب القطاع، فيما يتواصل القصف والقتال في غزة.

وأكد "بلينكن"، خلال مهمته السابعة في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر، تصميمه على التوصل "الآن" إلى اتفاق هدنة يشمل الإفراج عن رهائن مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.