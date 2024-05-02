إعلام إسرائيلي: الأجهزة الأمنية تبحث بدائل اجتياح رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)



قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الأجهزة الأمنية تبحث بدائل عملية عسكرية واسعة في رفح.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد هدد باجتياح مدينة رفح عسكريًا في حال فشل مفاوضات الوصول إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى.

من جانبه، كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد دعا خلال زيارته إلى إسرائيل إلى بحث بدائل أخرى تغني عن اجتياح رفح، مشيرًا إلى ضرورة دراسة تأثير ذلك على المدنيين.

وقال نتنياهو، إنه لن يقبل بأي اتفاق يتضمن وقف الحرب في غزة.