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اشتباكات بين قوات الشرطة والطلاب داخل جامعة كاليفورنيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

اقتحمت وحدات من شرطة لوس أنجلوس، اليوم الخميس، مبنى جامعة كاليفورنيا من أجل التشريع في فض اعتصام الطلبة المحتجين.

ووقعت اشتباكات بين قوات شرطة التي أقامت فتحة في السياج الحدودي لمخيم الاعتصام والطلبة داخل حرم الجامعة.

ووصل عشرات من قوات الأمن إلى حرم الجامعة بناء على طلب إدارة جامعة كاليفورنيا من أجل فض الاعتصام، بينما رفض الطلاب فض اعتصامهم معلنين عن جاهزيتهم للتعامل مع قوات الشرطة.

وتشهد جامعة كاليفورنيا تحليقًا للمروحيات عقب اندلاع اشتباكات داخل حرم الجامعة أمس عقب هجوم متظاهرين يهود على الطلاب المحتجين، حيث أطلقوا عليهم ألعاب نارية وارتكبوا أفعال عنف، بينما قامت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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