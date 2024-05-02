الشرطة اقتحمت جامعة كاليفورنيا واعتقلت عددا من المعتصمين المطالبين بوقف الحرب على غزة

اقتحمت الشرطة الاميركية جامعة كاليفورنيا واعتقلت عددا من المعتصمين المطالبين بوقف الحرب على غزة. وبدأت الشرطة بإزالة حواجز وخيام المعتصمين كما اطلقت القنابل الدخانية لتفريق المعتصمين.

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