شاهد.. أمطار غزيرة وسيول تغرق سوقًا وتجرف بيوتًا وسط العراق

ياسر رشاد - القاهرة - اجتاحت مياه الأمطار والسيول، التي شهدتها مناطق شرق العراق، فجر اليوم الجمعة، الأسواق والمستشفيات في محافظة واسط، حيث تعرضت البلاد لمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، ارتفاع مناسيب المياه بين نصف متر إلى متر، جراء الأمطار الغزيرة، في سوق ناحية الشيخ سعد بمحافظة واسط.

وتسببت السيول أيضًا في نفوق العديد من الأغنام وهدم بعض المنازل الطينية في بعض قرى ناحية قره تبة في محافظة ديالى شرق العاصمة بغداد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في العراق، اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما أشارت إلى هطول أمطار رعدية واستقرارًا بدرجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان أن "طقس يوم غدٍ السبت سيكون صحوًا إلى غائم جزئي ويكون غائمًا في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وترتفع درجات الحرارة قليلًا عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

هطول أمطار غزيرة شمال شرق سوريا:

كما شهدت مناطق شمال شرق سوريا ومحافظات أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة تسببت بأضرار في المحاصيل الزراعية.

وحذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية من النشاط الكبير في سرعة الرياح خلال يومي الجمعة والسبت خاصة في المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية، ومن المتوقع أن تتجاوز 85 كم/سا يوم السبت في المرتفعات الساحلية والوسطى والمناطق الجنوبية الشرقية.

وتوقعت أن تميل درجات الحرارة غدا للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، والجو غائم جزئيًا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطول زخات من المطر في المنطقة الشمالية الغربية والساحلية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الجنوبية والشرقية، وتكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحيانا، وخاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة.

تحذيرات من حالة الطقس في العاصمة السعودية:

زادت معدلات البحث على أمطار العاصمة السعودية "الرياض"، خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع استمرار التحذيرات بشأن حالة الطقس الأربعاء الموافق 22 شوال 1445هـ/ 1 مايو 2024.

وتصدرت أمطار الرياض مؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية، حيث كان المركز الوطني للأرصاد أطلق الإنذار الأحمر بشأن حالة الطقس في الرياض موضحًا عبر موقعه الإلكتروني أنها ستشهد هطول أمطار غزيرة مصوحبة برياح شديدة السرعة، وإنعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وأوضح المركز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، أن بداية تلك الحالة المطرية من الساعة الحادية عشرة صباح اليوم وتنتهي الساعة الحادية عشرة مساءً.

الطقس في السعودية:

يذكر أن المركز الوطني أوضح في تقريره بشأن حالة الطقس، أن هناك عددًا من مناطق المملكة العربية السعودية تتعرض لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، متوقعًا تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق بجانب أجزاء من منطقة تبوك خاصة الساحلية منها.

ولفت المركز في تقريره إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 40كم/ساعة باتجاة خليج العقبة وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، كما تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتكون حالة البحرمن خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما يتوقع المركز أن تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الأوسط الجنوبي تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.