روسيا تردّ على تصريحات ماكرون بشأن أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ردّت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، على تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولم يستبعد فيها إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا بحال اخترقت موسكو "خطوط الجبهة" في الأزمة المستمرة منذ أكثر من عامين.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين إن "هذا التصريح مهم للغاية وخطر للغاية".

وأضاف أن ماكرون "يواصل على الدوام الحديث عن إمكانية الانخراط المباشر على الأرض في أوكرانيا. هذا نسق خطر للغاية".

وأكد المتحدث باسم الرئاسةالروسية "نتابع كل هذا باهتمام ونواصل وسنواصل عمليتنا العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) حتى تحقيق جميع الأهداف المحددة".

كان ماكرون كرّر، أمس الخميس، موقفه لجهة عدم استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في حال تحقيق روسيا خرقا مهما في الأزمة الحالية التي بدأت عام 2022.

وقال الرئيس الفرنسي، في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية نشرت أمس "في حال اخترق الروس خطوط الجبهة وفي حال ورود طلب أوكراني بهذا الخصوص وهو أمر لم يحصل بعد، يجب أن نطرح هذه القضية بشكل مشروع".

وكان ماكرون أثار جدلا في نهاية فبراير الماضي عندما أكد أن إرسال قوات مسلحة غربية إلى الأراضي الأوكرانية لا ينبغي "استبعاده" في المستقبل.