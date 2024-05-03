الشبار بـ 60 واللوت بـ120 جنيها.. سوق أسماك بورسعيد كامل العدد بعطلة نهاية الأسبوع - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد الآلاف من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى القادمين إليها عبر الرحلات الداخلية، اليوم الجمعة، على سوق الأسماك الحضاري بمنطقة القنال الداخلي، لشراء وجبة أسماك طازجة.

وأعلنت الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، عن تخفيضات في أسعار السمك من خلال 12 محلًا داخل السوق، حيث بلغ سعر كيلو الشبار الأبيض 60 جنيهًا، والطوبار 90 جنيهًا، واللوت 120 جنيهًا.

ويتوافر داخل سوق الأسماك الحضاري في بورسعيد أماكن لطهي السمك وتجهيزه بمختلف الطرق، فضلا عن أماكن أخرى لبيع السلطات والمقبلات والمشروبات، ومناطق للجلوس وتناول الطعام.