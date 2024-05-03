صحة الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

رفعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى داخل المنشآت الطبية بالمحافظة وزيادة اعداد الأطباء بأقسام الإستقبال والطوارئ، وكثفت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة من حملاتها بالمرور على المنشات وكذلك محلات بيع الأسماك المملحة في مراكز وقرى المحافظة، قبل شم النسيم والمناسبات الدينية،

والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك التأكيد على توافر أكياس الدم ومشتقاته بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التخزينية على مستوى المحافظة وتواجد التخصصات الطبية وفرق التمريض لاستقبال أي حالات مرضية؛ استعدادًا لاستقبال موسم الأعياد (عيد القيامة المجيد - شم النسيم).

أكد الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تكثيف حملات مراقبة الأغذية، للتأكد من سلامة وجودة الأغذية التي يجري تداولها خاصة الأسماك المملحة والمدخنة، واخذ عينات من الفسيخ والسردين والرنجة والأسماك الطازجة والأطعمة المطهوة والطازجة لفحصها وضبط أي أغذية مشكوك فيها، وإعدام ما يظهر عدم صلاحيته، إضافة إلى حملات صحة البيئة للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية بأماكن تجمعات المواطنين.

وطمأن وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، المواطنين بأن أسواق الأسماك ومحال الفسيخ، خاضعة لإجراءات رقابية صارمة من قبل مسئولي الأغذية بالمديرية، مع قيام حملات مكثفة مستمرة دورية على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة والفسيخ والباعة الجائلين لمنع تداول الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه وكيل صحة الوادي الجديد، تحذيرًا بخطورة الأسماك المملحة، خاصة الفسيخ، حيث ان تناوله قد يمثل خطورة شديدة، والخطر الذي يمثله قد يصل مراحل غايه فى الصعوبة والتعقيد مؤكدا على اهمية دور التثقيف الصحي لتوعوية المواطنين بخطورة الأسماك المملحة والمدخنة وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحال الجزارة والتأكد من مدى استيفائها للإشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى بالمحافظة.

وأشار إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بالمستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات مؤكدًا أنه يتم المرور الدائم على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية، لمتابعة الاستعدادات لاستقبال أي حالات طارئة.

ولفت إلى توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بشن حملات مشتركة، والتأكد من سلامة المعروضات واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط أي كميات غير صالحة منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.