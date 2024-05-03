"حزب الله": استهدفنا تجمعًا لجنود العدو عند نقطة السروات مقابل يارون والأجهزة التجسسية بموقع رويسات العلم

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 2:35 من بعد ظهر يوم الجمعة 03-05-2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي عند نقطة السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية"، وذلك "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة".
وفي بيان آخر، أعلن في السياق نفسه أنّ "مجاهدي المقاومة الاسلامية"، استهدفوا "عند الساعة 4:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 03-05-2024، الأجهزة التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة".
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