"حزب الله": استهدفنا تجمعًا لجنود العدو عند نقطة السروات مقابل يارون والأجهزة التجسسية بموقع رويسات العلم

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 2:35 من بعد ظهر يوم الجمعة 03-05-2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي عند نقطة السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية"، وذلك "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة".

وفي بيان آخر، أعلن في السياق نفسه أنّ "مجاهدي المقاومة الاسلامية"، استهدفوا "عند الساعة 4:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 03-05-2024، الأجهزة التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة".