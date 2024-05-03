طب الفيوم تحصد لقب الطالبة المثالية على مستوى الجامعات المصرية



محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحى:

فازت هالة محمود صوفي الطالبة بكلية الطب بجامعة الفيوم، بالمركز الأول فى مسابقة الطالبة المثالية علي مستوى جامعات مصر بعد منافسة أكثر من 50 طالبة شاركت في الملتقى القمي العاشر للطالب والطالبة المثاليين، والملتقى القمي الثالث لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم على مستوى الجامعات المصرية.

وكان الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، ترأس لجنة تحكيم المرحلة النهائية للملتقى، الذي نظمته جامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكشف رئيس جامعة الفيوم، عن مشاركة 72 طالبًا وطالبة فى الملتقي الأول، و30 طالبًا وطالبة فى ملتقى مبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم، من 17 جامعة مصرية.

وتكونت لجنة تحكيم المرحلة النهائية من الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة رئيس اللجنة، وعضوية الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية، الدكتور محمد خفاجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، والدكتور محمود صادق الأستاذ بكلية العلوم بجامعة الجلالة سفراء النوايا الحسنة.

ومن جانبه، قال كريم همام،:" إن الملتقى القمي للطالب والطالبة، وسفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم يعتبر تتويجًا لجهود طلابنا المتميزين، الذين يجسدون قيم العمل والإنجاز والتفوق، ونؤكد على دور الأنشطة الطلابية في صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، لتخريج كوادر شابة قادرة على المنافسة وتحقيق التميز".

وجرى إعلان نتائج المسابقتين، حيث فاز بالمركز الأول في مسابقة الطالب المثالي، الطالب ممدوح إبراهيم بجامعة مدينة السادات، والمركز الثاني الطالب مازن أشرف بجامعة الفيوم، وبالمركز الثالث الطالب محمود خالد بجامعة كفر الشيخ، وفى فئة البنات فازت بالمركز الأول هالة صوفي من جامعة الفيوم، وبالمركز الثاني الطالبة رنا طارق سعد بجامعة كفر الشيخ، وبالمركز الثالث الطالبة علياء إبراهيم بجامعة حلوان.