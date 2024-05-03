كنائس في قضاء الكورة احيت رتبة دفن المصلوب

احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي برتبة دفن المصلوب، وللمناسبة أقيمت الزياحات والقداديس الاحتفالية في مختلف كنائس قضاء الكورة.
ففي كنيسة القديس نيقولاوس العجائبي في بلدة برسا، ترأس الكاهن موسى الشاطريه القداس الاحتفالي بحضور المؤمنين. وشدد الشاطريه بعظته على التضحية واهمية مساعدة الاخر والامتثال بحياة المسيح الذي ضحى بنفسه لأجل خلاص البشرية.
وفي ختام القداس أقيم زياح حول الكنيسة تخلله التراتيل والصلوات.
وترأس كاهن رعية القديسة بربارة في بلدة راسمسقا الكاهن اندراوس سابا القداس الاحتفالي، وفي الختام القى الكاهن سابا عظة تناول فيها معنى رتبة دفن المصلوب، مشددا على أهميتها في الديانة المسيحية داعيا الى التواضع والمحبة والتضحية بالذات من أجل الإيمان ومساعدة الآخر.
كما ترأس كاهن رعية مار ساسين الاب انطوان ملكي في بلدة عفصديق قداس رتبة دفن المصلوب واقيم في الختام زياح.
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