"بوليتيكو" عن مسؤول أميركي: إسرائيل أبلغت إدارة بايدن ومنظمات إغاثية أنها وضعت خطة لإجلاء السكان من رفح

نقل موقع "بوليتيكو" عن مسؤول أميركي، قوله إن "إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومنظمات إغاثية أنها وضعت خطة لإجلاء السكان من رفح"، وسط تحذيرات دولية من عملية عسكرية إسرائيلية في المدينة التي يتواجد فيها 1.5 مليون فلسطيني.

ونقل الموقع عن مصادر، إشارتها إلى أن إسرائيل أبلغت واشنطن أن خطتها تتضمن نقل السكان من رفح إلى منطقة المواصي على ساحل غزة.