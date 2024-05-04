موعد تسجيل استثناء وبيانات الطلاب المتخلفين على بوابة الخدمات الإلكترونية -(مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح البوابة الالكترونية الخاصة بالتعليم الفني اعتبارا من اليوم السبت وحتى يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٥/١٠، لاستقبال استثناء الطلاب المتخلفين عن تسجيل بياناتهم على بوابة الخدمات الالكترونية استمارة الطالب المخصص.

وبحسب الوزارة، فإن هذا القرار يأتي حتى يتسنى لهؤلاء الطلاب تسجيل بياناتهم، كما يأتي في إطار الاستعدادات الجارية بالتعليم الفني بالوزارة والخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية "صناعي - زراعي - تجاري - فندقي" للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

ووفقا للوزارة، فإن هذا القرار يأتي نظرا للالتماسات المقدمة من عدد كبير من أولياء أمور طلاب التعليم الفني لجميع المديريات بشأن استثناء أبنائهم الذين تخلفوا عن تسجيل بيانات على بوابة الخدمات الالكترونية استمارة الطالب المخصص لذلك في المواعيد المقررة.

وأكدت الوزارة، أن هذا يأتي حرصا من الإدارة المركزية المدارس التعليم الفني على مصلحة أبنائنا طلاب التعليم الفني.

يذكر أن هذا هو الموعد النهائي الذي سيسمح للطلاب تسجيل بياناتهم قبل عقد الامتحانات المقرر لها يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٥.