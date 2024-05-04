طواقم من الأمم المتحدة تجلي مرضى ومصابين بينهم أطفال من مستشفى كمال عدوان

أجلت طواقم من الأمم المتحدة مرضى ومصابين بينهم أطفال من مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة المحاصر إسرائيليا إلى مستشفيات أخرى جنوبي القطاع وخارجه.

واعلن مدير التمريض في المستشفى عيد صباح، انه "وصل وفد من الأمم المتحدة إلى المستشفى، وتم من خلاله إجلاء مرضى ومصابين بينهم أطفال، الخميس، إلى خارج القطاع وإلى مستشفيات جنوب القطاع".

وأضاف: "تمكن الوفد من إدخال بعض المستلزمات الطبية والغذائية للأطفال والرضع والمرضى في المستشفى"، دون أن يحدد كمياتها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجلي فيها الأمم المتحدة مرضى ومصابين من شمال غزة المحاصر من قبل إسرائيل إلى جنوبه، إذ تمكنت خلال الشهور الماضية من إجلاء أعداد محدودة منهم.