وصول وفد حماس الى مصر لمناقشة هدنة في غزة

وصل وفد من حركة حماس الى مصر، لمواصلة المباحثات بشأن اتفاق هدنة مع إسرائيل في قطاع غزة. وأفادت قناة القاهرة الاخبارية، نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى، عن "تقدم ملحوظ تشهده المفاوضات" مشيرة إلى أن الوفد الأمني المصري الذي يتولى التفاوض "وصل الى صيغة توافقية حول الكثير من نفاط الخلاف".

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