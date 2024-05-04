جامعة إيفرجرين الأمريكية ترضخ لمطالب المحتجين الداعمين لفلسطين

الشارقة - اميمة ياسر - رضخت إدارة جامعة إيفرجرين الأمريكية لمطالب الطلاب المحتجين المؤيدين لفلسطين وأبرمت معهم مذكرة تفاهم.

وذكرت صحيفة "كولومبيان"، أمس الجمعة، أنه تم التوصل إلى تفاهم بين الطلاب والإدارة في 30 أبريل الماضي، وقبول مطالب المتظاهرين، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي هذا الإطار، تم توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة الجامعة وممثلي الطلاب الذين وافقوا على إزالة مخيمهم.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيصدر رئيس جامعة إيفرجرين، جون كارمايكل، بيانا يطالب فيه "بوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن وتوسيع المساعدات الإنسانية للمنطقة".

كما تعهدت الجامعة بعدم الموافقة على برامج الدراسة في الخارج، في إسرائيل أو غزة أو الضفة الغربية، أثناء استمرار الصراع، أو برامج في مناطق قد يُمنع فيها الطلاب بسبب هويتهم اليهودية أو الفلسطينية.

وستراقب لجان مشتركة بين الطلاب وإدارة الجامعة عملية تنفيذ مذكرة التفاهم، وسيتم إبلاغ الجامعة بالعملية، وستنظر الجامعة في تنفيذها حتى عام 2026 على أبعد تقدير.

إضافة إلى ذلك، ستقترح لجان أخرى إنشاء هيكل جديد للمجلس المعني بعمل عناصر الشرطة في الجامعة بحلول خريف 2026، واعتماد صيغة جديدة للتعامل مع الأحداث دون تدخل الشرطة بحلول 2030.

وأعربت متحدثة جامعة إيفرجرين، فارا هايز، عن امتنانها لبقاء المظاهرات سلمية، وعدم تصاعد الأحداث، والطلاب الذين التقوا بهم.

بدوره، أشار أليكس مارشال، طالب في السنة الثالثة في إيفرجرين وأحد الطلاب الأربعة الذين وقعوا البروتوكول، إلى عدم توقيف أو تغريم أي طالب خلال أسبوع من المظاهرات في الجامعة.

وقال: "نحن سعداء للغاية بكون الجميع في أمان واجتيازنا هذه المرحلة دون تعرض طلابنا لعنف الشرطة"، مشيراً إلى أن القائمة النهائية لمطالب الطلاب أُعدت عبر التوصل إلى توافق في الآراء خلال الاجتماعات التي عقدت في المخيم على مدى أسبوع.

وخيم طلاب في "الساحة الحمراء" بالحرم الجامعي يوم 23 أبريل الماضي بعدما ترك بعضهم الفصول الدراسية ونظموا تظاهرة. والثلاثاء، توصل الطلاب المتظاهرون بجامعة براون الأمريكية، إلى اتفاق لفض خيامهم بعد موافقة الجامعة على إجراء تصويت في أكتوبر المقبل على سحب استثماراتها من الشركات الداعمة لإسرائيل.