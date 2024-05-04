مشرعون ديمقراطيون لبايدن: ثمة أدلة على انتهاك إسرائيل القانون الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مشرعون ديمقراطيون في رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهم يعتقدون بوجود أدلة كافية تثبت انتهاك إسرائيل القانون الأمريكي عبر تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وجاء في الرسالة -التي وقعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب- أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات "تثير الشكوك" في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأميركي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من واشنطن باحترام القانون الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات.